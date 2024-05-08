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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 22 серия от 08.05.2024

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2024 22 серия от 08.05.2024. Сериал К.О.Д. 22 серия 2024 смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Серия 22 | 08.05.2024 | 2024

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Посреди парка нашли тело мужчины без документов. Судмедэксперт установила, что умер он от трех ударов скальпелем. Причем орудие убийства было очень качественным и не могло быть куплено в обычном интернет-магазине.

В сериале К.О.Д. детективам удалось выйти на след первого подозреваемого. Им оказался наркоман Кирилл Баштан. Однако парень заявил, что только ограбил мужчину, и когда Кирилл убегал, тот еще был в сознании. Кто же тогда убил его? Смотрите в детективе К.О.Д. 22 серия от 08.05.2024.

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