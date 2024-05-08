К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 22 серия от 08.05.2024

Серия 22 | 08.05.2024 | 2024

Не пропустите новые расследования агентов – смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 22 от 08.05.2024 на сайте СТБ.

Посреди парка нашли тело мужчины без документов. Судмедэксперт установила, что умер он от трех ударов скальпелем. Причем орудие убийства было очень качественным и не могло быть куплено в обычном интернет-магазине.

В сериале К.О.Д. детективам удалось выйти на след первого подозреваемого. Им оказался наркоман Кирилл Баштан. Однако парень заявил, что только ограбил мужчину, и когда Кирилл убегал, тот еще был в сознании. Кто же тогда убил его? Смотрите в детективе К.О.Д. 22 серия от 08.05.2024.

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