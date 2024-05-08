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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 22 серія від 08.05.2024

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2024 22 серія від 08.05.2024. Серіал К.О.Д. 22 серія 2024 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Не пропустіть нові розслідування агентів – дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 22 від 08.05.2024 на сайті СТБ.

Посеред парку знайшли тіло чоловіка без жодних документів. Судмедекспертка встановила, що помер він від трьох ударів скальпелем. Причому знаряддя вбивства було дуже якісним і не могло бути куплене у звичайному інтернет-магазині.

У серіалі К.О.Д. детективам вдалося вийти на слід першого підозрюваного. Ним виявився наркоман Кирило Баштан. Однак хлопець заявив, що лише пограбував чоловіка,  коли Кирило втікав, той ще був при тямі. Хто ж тоді вбив його? Дивіться в детективі К.О.Д. 22 серія від 08.05.2024.

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