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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 21 серія від 08.05.2024

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2024 21 серія від 08.05.2024. Серіал К.О.Д. 21 серія 2024 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 21 від 08.05.2024 на сайті СТБ.

Модель Алісу Рудьковську знайшли вбитою на гойдалці дитячого майданчика. Оперативники встановили, жертву навмисно принесли на це місце вже бездиханною. На руці Аліси були сліди від уколів, що могло свідчити про передозування наркотичними речовинами.

У серіалі К.О.Д. під підозрою слідства опиниться сестра жертви Діана. Напередодні зникнення дівчата дуже посварилися. У телефоні Аліси експерти знайшли повідомлення з погрозами від Діани. Невже через ревнощі вона вирішила вбити свою сестру? Дивіться в детективі К.О.Д. 21 серія від 08.05.2024.

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