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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 20 серія від 07.05.2024

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2024 20 серія від 07.05.2024. Серіал К.О.Д. 20 серія 2024 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 20 від 07.05.2024, щоб побачити, як агенти К.О.Д. виводять злочинців на чисту воду.

Детективи розслідують вбивство підприємця й колишнього боксера Мирона Чорного. Його знайшла в парку колишня дружина Люба під час щоденної пробіжки. Поряд з трупом лежав подарунок нинішнього кавалера жінки Романа Вітрука.

У серіалі К.О.Д. агенти з’ясували, що Мирон часто бив свою колишню дружину й маленького сина. В соцмережах Романа вони знайшли допис, в якому він обирав методи покарання для тирана, а саме, вбити його чи покалічити. Однак чи міг він наважитися на таке в реальному житті? Дивіться в детективі К.О.Д. 20 серія від 07.05.2024.

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