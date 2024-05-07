К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 20 серія від 07.05.2024

Серія 20 | 07.05.2024 | 2024

Дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 20 від 07.05.2024, щоб побачити, як агенти К.О.Д. виводять злочинців на чисту воду.

Детективи розслідують вбивство підприємця й колишнього боксера Мирона Чорного. Його знайшла в парку колишня дружина Люба під час щоденної пробіжки. Поряд з трупом лежав подарунок нинішнього кавалера жінки Романа Вітрука.

У серіалі К.О.Д. агенти з’ясували, що Мирон часто бив свою колишню дружину й маленького сина. В соцмережах Романа вони знайшли допис, в якому він обирав методи покарання для тирана, а саме, вбити його чи покалічити. Однак чи міг він наважитися на таке в реальному житті? Дивіться в детективі К.О.Д. 20 серія від 07.05.2024.

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