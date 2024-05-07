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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 19 серія від 07.05.2024

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2024 19 серія від 07.05.2024. Серіал К.О.Д. 19 серія 2024 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 19 від 07.05.2024, щоб не пропустити розслідування містичного вбивства.

У квартирі знаходять вбитою тарологиню Софію Волинець. Жінку прикували до її ліжка й задушили. Детективи вважають, що вбити дружину міг її чоловік Тимофій, який нещодавно вийшов із в’язниці. Однак його алібі підтверджується.

В серіал К.О.Д. оперативники розглядають ще один мотив вбивства. Софію могли позбавити життя, щоб помститися її чоловіку за давній злочин. Син інкасатора, якого вбив Тимофій, обіцяв йому помститися. Чи справді жінку вбили за гріхи її чоловіка? Дивіться в детективі К.О.Д. 19 серія від 07.05.2024.

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