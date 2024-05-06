К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 18 серія від 06.05.2024

Серія 18 | 06.05.2024 | 2024

Дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 18 від 06.05.2024, щоб побачити нові справи агентів.

Під час вечірки високопосадовця Павла Масенка відбувається пограбування. Із дому політика викрадають важливі документи. Охоронець Масенка зізнався підполковнику Полянському, що робив відео з вечірки на прохання дружини чиновника. Невже це вона організувала пограбування? Покаже серіал К.О.Д.

Агенти продовжують розшукувати танцівниць-грабіжниць. Їм вдається встановити особу однієї з дівчат, однак занадто пізно. Журналістку Світлану Онищенко жорстоко задушили у власному домі. Хто міг це зробити? Чи встигнуть оперативники знайти другу грабіжницю живою? Дивіться в детективі К.О.Д. 18 серія від 06.05.2024.

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