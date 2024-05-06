К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 18 серия от 06.05.2024

Серия 18 | 06.05.2024 | 2024

Смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 18 от 06.05.2024, чтобы увидеть новые дела агентов.

Во время вечеринки чиновника Павла Масенко происходит ограбление. Из дома политика похищают важные документы. Охранник Масенко признался подполковнику Полянскому, что делал видео с вечеринки по просьбе жены чиновника. Неужели это она организовала ограбление? Покажет сериал К.О.Д.

Агенты продолжают разыскивать танцовщиц-грабительниц. Им удается установить личность одной из девушек, однако слишком поздно. Журналистку Светлану Онищенко жестоко задушили в собственном доме. Кто мог это сделать? Успеют ли оперативники найти вторую грабительницу живой? Смотрите в детективе К.О.Д. 18 серия от 06.05.2024.

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