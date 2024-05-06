К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 17 серия от 06.05.2024

Серия 17 | 06.05.2024 | 2024

Смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 17 от 06.05.2024, в которой одному из агентов придется расследовать убийство собственного друга.

Маша отдыхала на озере вместе с семьей, когда ее муж случайно нашел на дне голову. Водолазы не обнаружили в водоеме другие части тела, поэтому очевидно, что мужчину убили. Капитан Дмитренко, прибыв на место происшествия, узнал жертву.

В сериале К.О.Д. агенты будут расследовать убийство Константина Кашпура – друга детства Толика. Он был экоактивистом и боролся с незаконной добычей янтаря на Ровенщине. Три дня назад Костя звонил Толику и хотел с ним встретиться, чтобы рассказать о незаконной схеме, которую ему удалось разоблачить. Кашпуру часто угрожали из-за его деятельности, и на этот раз все зашло слишком далеко. Кто убил Константина? Смотрите в детективе К.О.Д. 17 серия от 06.05.2024.

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