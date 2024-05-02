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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 16 серия от 02.05.2024

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2024 16 серия от 02.05.2024. Сериал К.О.Д. 16 серия 2024 смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Серия 16 | 02.05.2024 | 2024

Смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 16 от 02.05.2024.

На свалке находят тело женщины с лицом, поврежденным кислотой. Откровенная одежда жертвы наталкивает детективов на мысль, что она была женщиной легкого поведения. Чтобы выяснить личность погибшей, в криминальный оперативный департамент приглашают всех местных проституток.

В сериале К.О.Д. агентам удается найти первую ниточку на пути к убийце. Одна из проституток Стелла была одета в топ из комплекта жертвы. Она призналась, что приобрела его у местной перекупщицы. Что следователям расскажет продавщица? Как у нее оказалась одежда жертвы? Смотрите в детективе К.О.Д. 16 серия от 02.05.2024.

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