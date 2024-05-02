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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 15 серия от 02.05.2024

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2024 15 серия от 02.05.2024. Сериал К.О.Д. 15 серия 2024 смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Серия 15 | 02.05.2024 | 2024

Смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 15 от 02.05.2024, чтобы увидеть, как оперативники расследуют запутанные дела.

Во время сожжения купальского чучела обнаруживается, что в нем был живой человек. Несмотря на оказание первой помощи, парень погиб от полученных ожогов. Никто из присутствующих на празднике не узнал жертву. Как агенты узнают, кому принадлежит тело? Смотрите в сериале К.О.Д.

Детективы выяснили, что погибшим оказался студент факультета журналистики Иван Васюта. Однако им до сих пор неизвестно, почему парень оказался на празднике в селе, когда его университет устраивал подобное гуляние. Неужели Васюта решил совершить самоубийство? Что стало причиной смерти молодого и перспективного студента? Смотрите в детективе К.О.Д. 15 серия от 02.05.2024.

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