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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 14 серия от 01.05.2024

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2024 14 серия от 01.05.2024. Сериал К.О.Д. 14 серия 2024 смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Серия 14 | 01.05.2024 | 2024

Смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 14 от 01.05.2024, чтобы увидеть еще одно сложное расследование спецагентов.

Захар Кучеренко решил расстаться с женой Тамилой, поскольку она не могла родить ему потомка. Владелец цветочного бутика решил найти себе другую избранницу, среди своих подчиненных. Кучеренко устроил между девушками соревнование: кто первая забеременеет от него, на той он и женится.

В сериале К.О.Д. выполнить условия Кучеренко удалось Дарье Балтух. Однако долго радоваться девушка не смогла. Вскоре после свадьбы ее вместе с соперницами по конкурсу отравили. Балтух потеряла ребенка, а ее коллега Алла Цуканова умерла. Теперь агенты должны выяснить, кто и зачем отравил девушек. Найдут ли они виновного? Смотрите в детективе К.О.Д. 14 серия от 01.05.2024.

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