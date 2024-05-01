К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 14 серія від 01.05.2024

Серія 14 | 01.05.2024 | 2024

Дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 14 від 01.05.2024, щоб побачити ще одне складне розслідування спецагентів.

Захар Кучеренко розлучився з дружиною Тамілою, оскільки вона не могла народити йому нащадка. Власник квіткового бутіка вирішив знайти собі іншу обраницю серед своїх підлеглих. Кучеренко влаштував між дівчатами змагання: хто першою завагітніє від нього, з тою він і одружиться.

У серіалі К.О.Д. виконати умови Кучеренка вдалося Дарині Балтух. Однак довго радіти дівчина не змогла. Незадовго після весілля її разом із суперницями по конкурсу отруїли. Балтух втратила дитину, а її колега Алла Цуканова померла. Тепер агенти мають з’ясувати, хто й навіщо отруїв дівчат. Чи знайдуть вони винного? Дивіться в детективі К.О.Д. 14 серія від 01.05.2024.

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К.О.Д. 2024 13 серія