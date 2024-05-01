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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 13 серія від 01.05.2024

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2024 13 серія від 01.05.2024. Серіал К.О.Д. 13 серія 2024 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 13 | 01.05.2024 | 2024

Не пропустіть найцікавіші розслідування – дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 13 від 01.05.2024.

У квартирі подружжя Чуднівців сталася пожежа. Чоловік Дмитро в цей час був разом із коханкою, тож загинула внаслідок загоряння лише дружина Оксана. На щастя, син Чуднівців також не був удома, а гостював у своєї тітки Світлани Войтенко. На кого з родини полював підпалювач? Дивіться в серіалі К.О.Д.

Агенти з’ясували, що Оксана не є рідною матір’ю хлопчика. За словами Дмитра жінка не могла мати дітей, тож їй пересадили яйцеклітини її подруги. Біологічна матір хлопчика незабаром після цього вчинила самогубство. Однак найцікавіше, що її матір Антоніна Мельниченко влаштувалася нянею до Чуднівців. Які ще таємниці приховує ця родина? Та чи пов’язана бабуся хлопчика Антоніна з підпалом квартири? Дивіться в детективі К.О.Д. 13 серія від 01.05.2024.

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