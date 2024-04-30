К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 12 серія від 30.04.2024

Серія 12 | 30.04.2024 | 2024

Дізнайтеся, як детективи розкривають найзаплутаніші справи – дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 12 від 30.04.2024.

З водойми виймають тіло Ірини Горбач. Агенти дізнаються, що жінка померла вже кілька днів тому, а її труп напередодні викрали. Свідки бачили на місці злочину ще одну жінку, яка пірнала поряд із тілом. Хто це міг бути? Дивіться в серіалі К.О.Д.

Під підозрою слідства опиниться чоловік Ірини Микола. Агенти з’ясували, що дружина постійно принижувала його, і це цілком могло стати мотивом для злочину. Однак відразу після допиту Микола вчинив самогубство. Можливо він не витримав докорів сумління через вбивство дружини? Чи справді він забрав життя Ірини? Дивіться в детективі К.О.Д. 12 серія від 30.04.2024.

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