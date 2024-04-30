К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 11 серія від 30.04.2024

Серія 11 | 30.04.2024 | 2024

Дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 11 від 30.04.2024.

Агенти кримінального департаменту починають розслідування вбивства Олени Кривоніс. Жінка працювала на бізнесмена Булатова та відповідала за благодійний напрямок його компанії. Попри те, що офіційна зарплата Олени була невеликою, в її квартирі знаходять мільйон гривень. Звідки в Кривоніс така велика сума? Дивіться в серіалі К.О.Д.

Агенти знаходять першу підозрювану в справі. Нею виявляється Ганна Любенко. Вона розшукувала Олену в офісі напередодні смерті Кривоніс. Однак знайти Ганну не вдається. Куди зникла жінка? Чи пов’язана вона зі смертю Олени? І яке неочікуване відкриття чекає на агентів? Дивіться в детективі К.О.Д. 11 серія від 30.04.2024.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д.

Дивитися К.О.Д. 2024

К.О.Д. 2024 10 серія