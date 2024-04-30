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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 11 серія від 30.04.2024

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2024 11 серія від 30.04.2024. Серіал К.О.Д. 11 серія 2024 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 11 | 30.04.2024 | 2024

Дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 11 від 30.04.2024.

Агенти кримінального департаменту починають розслідування вбивства Олени Кривоніс. Жінка працювала на бізнесмена Булатова та відповідала за благодійний напрямок його компанії. Попри те, що офіційна зарплата Олени була невеликою, в її квартирі знаходять мільйон гривень. Звідки в Кривоніс така велика сума? Дивіться в серіалі К.О.Д.

Агенти знаходять першу підозрювану в справі. Нею виявляється Ганна Любенко. Вона розшукувала Олену в офісі напередодні смерті Кривоніс. Однак знайти Ганну не вдається. Куди зникла жінка? Чи пов’язана вона зі смертю Олени? І яке неочікуване відкриття чекає на агентів? Дивіться в детективі К.О.Д. 11 серія від 30.04.2024.

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