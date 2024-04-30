К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 11 серия от 30.04.2024

Серия 11 | 30.04.2024 | 2024

Смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 11 от 30.04.2024.

Агенты криминального департамента начинают расследование убийства Елены Кривонос. Женщина работала на бизнесмена Булатова и отвечала за благотворительное направление его компании. Несмотря на то, что официальная зарплата Елены была небольшой, в ее квартире находят миллион гривен. Откуда у Кривонос такая большая сумма? Смотрите в сериале К.О.Д.

Агенты находят первую подозреваемую по делу. Ею оказывается Анна Любенко. Она разыскивала Елену в офисе накануне ее смерти. Однако найти Анну не удается. Куда исчезла женщина? Связана ли она со смертью Елены? И какое неожиданное открытие ждет агентов? Смотрите в детективе К.О.Д. 11 серия от 30.04.2024.

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