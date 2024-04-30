Video: К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 12 серия от 30.04.2024
Узнайте, как детективы раскрывают самые запутанные дела – смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 12 от 30.04.2024.
Из водоема вынимают тело Ирины Горбач. Агенты узнают, что женщина умерла уже несколько дней назад, а ее труп накануне похитили. Свидетели видели на месте преступления еще одну женщину, которая ныряла рядом с телом. Кто это мог быть? Смотрите в сериале К.О.Д.
Под подозрением следствия окажется муж Ирины Николай. Агенты выяснили, что жена постоянно унижала его, и это вполне могло стать мотивом для преступления. Однако сразу после допроса Николай совершил самоубийство. Возможно он не выдержал угрызений совести из-за убийства жены? Действительно ли он забрал жизнь Ирины? Смотрите в детективе К.О.Д. 12 серия от 30.04.2024.
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