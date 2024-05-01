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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 13 серия от 01.05.2024

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2024 13 серия от 01.05.2024. Сериал К.О.Д. 13 серия 2024 смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Не пропустите самые интересные расследования – смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 13 от 01.05.2024.

В квартире супругов Чудновцов произошел пожар. Муж Дмитрий в это время был вместе с любовницей, поэтому погибла в результате возгорания только жена Оксана. К счастью, сын Чудновцов также не был дома, а гостил у своей тети Светланы Войтенко. На кого из семьи охотился поджигатель? Смотрите в сериале К.О.Д.

Агенты выяснили, что Оксана не является родной матерью мальчика. По словам Дмитрия женщина не могла иметь детей, поэтому ей пересадили яйцеклетки ее подруги. Биологическая мать мальчика вскоре после этого совершила самоубийство. Однако самое интересное, что ее мать Антонина Мельниченко устроилась няней к Чудновцам. Какие еще тайны скрывает эта семья? И связана ли бабушка мальчика Антонина с поджогом квартиры? Смотрите в детективе К.О.Д. 13 серия от 01.05.2024.

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