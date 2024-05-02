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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 15 серія від 02.05.2024

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2024 15 серія від 02.05.2024. Серіал К.О.Д. 15 серія 2024 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 15 | 02.05.2024 | 2024

Дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 15 від 02.05.2024, щоб побачити, як оперативники розслідують заплутані справи.

Під час спалення купальського опудала виявляється, що в ньому була жива людина. Попри надання першої допомоги, хлопець загинув від отриманих опіків. Ніхто з присутніх на святі не впізнав жертву. Як агенти дізнаються, кому належить тіло? Дивіться в серіалі К.О.Д.

Детективи з’ясували, що загиблим виявився студент факультету журналістики Іван Васюта. Однак їм досі невідомо, чому хлопець опинився на святі в селі, коли його університет влаштовував подібне гуляння. Невже Васюта вирішив вчинити самогубство? Що стало причиною смерті молодого й перспективного студента? Дивіться в детективі К.О.Д. 15 серія від 02.05.2024.

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