К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 16 серія від 02.05.2024

Серія 16 | 02.05.2024 | 2024

Дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 16 від 02.05.2024.

На звалищі знаходять тіло жінки з обличчям, пошкодженим кислотою. Відвертий одяг жертви наштовхує детективів на думку, що вона була жінкою легкої поведінки. Щоб з’ясувати особу загиблої, до кримінального оперативного департаменту запрошують всіх місцевих повій.

У серіалі К.О.Д. агентам вдається знайти першу нитку на шляху до вбивці. Одна з повій Стелла була одягнена в топ із комплекту жертви. Вона зізналася, що придбала його в місцевої перекупниці. Що слідчим розповість продавчиня? Як у неї опинився одяг жертви? Дивіться в детективі К.О.Д. 16 серія від 02.05.2024.

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К.О.Д. 2024 15 серія