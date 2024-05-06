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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 17 серія від 06.05.2024

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2024 17 серія від 06.05.2024. Серіал К.О.Д. 17 серія 2024 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 17 | 06.05.2024 | 2024

Дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 17 від 06.05.2024, в якій одному з агентів доведеться розслідувати вбивство власного друга.

Маша відпочивала на озері разом із родиною, коли її чоловік випадково знайшов на дні голову. Водолази не виявили у водоймі інші частина тіла, тож очевидно, що чоловіка вбили. Капітан Дмитренко, прибувши на місце події, впізнав жертву.

У серіалі К.О.Д. агенти будуть розслідувати вбивство Костянтина Кашпура – друга дитинства Толіка. Він був екоактивістом і боровся з незаконним видобутком бурштину на Рівненщині. Три дні тому Костя телефонував Толіку й хотів з ним зустрітися, щоб розповісти про незаконну схему, яку йому вдалося викрити. Кашпуру часто погрожували через його діяльність, і цього разу все зайшло занадто далеко. Хто вбив Костянтина? Дивіться в детективі К.О.Д. 17 серія від 06.05.2024.

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