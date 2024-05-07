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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 19 серия от 07.05.2024

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2024 19 серия от 07.05.2024. Сериал К.О.Д. 19 серия 2024 смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 19 от 07.05.2024, чтобы не пропустить расследование мистического убийства.

В квартире находят убитой таролога Софию Волынец. Женщину приковали к ее кровати и задушили. Детективы считают, что убить жену мог ее муж Тимофей, который недавно вышел из тюрьмы. Однако его алиби подтверждается.

В сериал К.О.Д. оперативники рассматривают еще один мотив убийства. Софию могли лишить жизни, чтобы отомстить ее мужу за давнее преступление. Сын инкассатора, которого убил Тимофей, обещал ему отомстить. Действительно ли женщину убили за грехи ее мужа? Смотрите в детективе К.О.Д. 19 серия от 07.05.2024.

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