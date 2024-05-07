К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 20 серия от 07.05.2024

Серия 20 | 07.05.2024 | 2024

Смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 20 от 07.05.2024, чтобы увидеть, как агенты К.О.Д. выводят преступников на чистую воду.

Детективы расследуют убийство предпринимателя и бывшего боксера Мирона Черного. Его нашла в парке бывшая жена Люба во время ежедневной пробежки. Рядом с трупом лежал подарок нынешнего кавалера женщины Романа Витрука.

В сериале К.О.Д. агенты выяснили, что Мирон часто бил свою бывшую жену и маленького сына. В соцсетях Романа они нашли сообщение, в котором он выбирал методы наказания для тирана, а именно, убить его или покалечить. Однако мог ли он решиться на такое в реальной жизни? Смотрите в детективе К.О.Д. 20 серия от 07.05.2024.

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