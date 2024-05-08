К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 21 серия от 08.05.2024

Серия 21 | 08.05.2024 | 2024

Смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 21 от 08.05.2024 на сайте СТБ.

Модель Алису Рудьковскую нашли убитой на качелях детской площадки. Оперативники установили, жертву намеренно принесли на это место уже бездыханной. На руке Алисы были следы от уколов, что могло свидетельствовать о передозировке наркотическими веществами.

В сериале К.О.Д. под подозрением следствия окажется сестра жертвы Диана. Накануне исчезновения девушки очень поссорились. В телефоне Алисы эксперты нашли сообщение с угрозами от Дианы. Неужели из-за ревности она решила убить свою сестру? Смотрите в детективе К.О.Д. 21 серия от 08.05.2024.

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