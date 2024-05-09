К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 24 серия от 09.05.2024

Серия 24 | 09.05.2024 | 2024

Узнайте, как оперативники раскрывают самые сложные преступления – смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 24 от 09.05.2024 на сайте СТБ.

Вячеслава Манзюка нашли застреленным в мусорном баке. Председатель ОСМД имел прозвище Чистильщик, потому что постоянно боролся за чистоту и порядок. Манзюк был сторонником теории разбитых окон, суть которой в том, что безнаказанные мелкие преступления ведут к более серьезным. Именно поэтому в сериале К.О.Д. Манзюк часто ссорился с соседями. Последний конфликт у него возник с Артемом Онопко. Парень угрожал убить Манзюка, если тот не оставит в покое его и его собаку. Неужели именно он убил Манзюка? Смотрите в детективе К.О.Д. 24 серия от 09.05.2024.

Смотреть онлайн все серии К.О.Д.

Смотреть К.О.Д. 2024

К.О.Д. 2024 23 серия