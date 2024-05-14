К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 27 серия от 14.05.2024

Серія 27 | 14.05.2024 | 2024

Смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 27 от 14.05.2024 на сайте СТБ.

В пригороде столицы нашли убитым грузчика Игоря Цыбко. Из-за сильного повреждения лица опознать его невозможно. И хотя Цыбко якобы был осужденным, в базе его отпечатков нет. В сериале К.О.Д. агенты выяснили, что документы убитого, на имя Игоря Цыбко оказались подделкой. Благодаря показаниям любовницы мужчины удалось составить его фоторобот, а впоследствии новейшая программа смогла восстановить облик убитого. Кем же он оказался? И за что его так жестоко лишили жизни? Смотрите в детективе К.О.Д. 27 серия от 14.05.2024.

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