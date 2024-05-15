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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 30 серия от 15.05.2024

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2024 30 серия от 15.05.2024. Сериал К.О.Д. 30 серия 2024 смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Серия 30 | 15.05.2024 | 2024

Следите за новыми расследованиями агентов К.О.Д. – смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 30 от 15.05.2024 на сайте СТБ.

Антона Гаевского убили точным выстрелом из лука. Оперативники установили, что злоумышленник поджидал жертву на улице, а стрела разбила окно и попала прямо в сердце. Очевидно, что убийца был профессионально подготовленным.

Сериал К.О.Д. покажет, что первым подозреваемым по делу стал коллега Гаевского Олег Медведько. Ранее Антон одолжил у него кругленькую сумму денег, а когда нужно было отдавать долг, начал шантажировать Олега. Неужели из-за этого он решил убить Гаевского? Смотрите в детективе К.О.Д. 30 серия от 15.05.2024.

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