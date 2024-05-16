К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 31 серия от 16.05.2024

Серия 31 | 16.05.2024 | 2024

Не пропустите расследование очень жестокого преступления – смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 31 от 16.05.2024 на сайте СТБ.

Кассиршу Людмилу Бречко длительное время преследовал неизвестный. Девушка очень боялась оставаться одна дома. И не зря, ведь преследователь все-таки добрался до Людмилы.

Сериал К.О.Д. покажет, что расчлененное тело Людмилы нашли в холодильнике ее дома. Перед смертью девушку неоднократно насиловали. Эксперты выяснили, что Людмила пыталась сменить имидж, чтобы спрятаться от преследователя. Почему же тогда она вернулась в дом, о котором знал сталкер? И какое потрясающее открытие ждет агентов? Смотрите в детективе К.О.Д. 31 серия от 16.05.2024.

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