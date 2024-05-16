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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 32 серия от 16.05.2024

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2024 32 серия от 16.05.2024. Сериал К.О.Д. 32 серия 2024 смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Серия 32 | 16.05.2024 | 2024

Увидьте, что побуждает людей идти на страшные преступления, – смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 32 от 16.05.2024 на сайте СТБ.

Дворничиха нашла в парке тело молодого парня, полностью залитое воском. Юзефович узнала в нем автора популярного комикса Вальтер против лиги кровопийц Василия Ральникова. Эксперты установили, что воск заливали еще живому парню.

В сериале К.О.Д. агенты узнали, что Василию угрожал соавтор его комикса Яков Юрченко. Оказалось, что Ральников решил заработать на издании, не указывая имени еще одного автора. Однако алиби Юрченко подтвердилось. Кто же тогда стоит за убийством Ральникова? Смотрите в детективе К.О.Д. 32 серия от 16.05.2024.

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