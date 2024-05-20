К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 34 серія від 20.05.2024

Серія 34 | 20.05.2024 | 2024

Вбивство з містичним присмаком – дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 34 від 20.05.2024 на сайті СТБ.

Детективи розслідують убивство Захара Причепи. Тіло чоловіка виловив із лісового озера місцевий рибалка. Небесна не виявила слідів насильницької смерті, однак на плечі Причепи були рани від пострілу, а на нозі – незрозумілі подряпини.

У серіалі К.О.Д. дочку Причепи Настю знайшли без свідомості неподалік місця вбивства батька. Вона розповіла, що бачила, як Захара покликала у воду її покійна матір. А напередодні трагедії до Причепи приходили двоє невідомих чоловіків. Чи зможуть агенти їх знайти? І як покійниця могла повернутися з того світу? Дивіться в детективі К.О.Д. 34 серія від 20.05.2024.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д.

Дивитися К.О.Д. 2024

К.О.Д. 2024 33 серія