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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 10 серия от 29.04.2024

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2024 10 серия от 29.04.2024. Сериал К.О.Д. 10 серия 2024 смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 10 от 29.04.2024, чтобы не пропустить новое расследование.

Валерия Хитченко погибла в свой день рождения от анафилактического шока. Следователям удалось установить, что вызвал аллергическую реакцию кулон, который накануне ей подарили. Теперь детективам нужно найти вещество, которое активировало действие отравленного украшения.

В сериале К.О.Д. агентам придется опросить многих подозреваемых. Мотив убить Валерию имела ее сестра Диана, которая теперь получила долгожданное донорское сердце. Также накануне гибели жертва конфликтовала со своим начальником и тот даже угрожал ей. Но больше всего подозрений вызвал парень Валерии, которой пытался скрыть доказательства и скрыться от следствия. Неужели кто-то из них решился на такое жестокое преступление? Смотрите в детективе К.О.Д. 10 серия от 29.04.2024.

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