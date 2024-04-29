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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 10 серія від 29.04.2024

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2024 10 серія від 29.04.2024. Серіал К.О.Д. 10 серія 2024 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 10 | 29.04.2024 | 2024

Дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 10 від 29.04.2024, щоб не пропустити нове розслідування.

Валерія Хітченко загинула у свій день народження від анафілактичного шоку. Слідчим вдалося встановити, що спричинив алергічну реакцію кулон, який напередодні їй подарували. Тепер детективам потрібно знайти речовину, яка активувала дію отруєної прикраси.

У серіалі К.О.Д. агентам доведеться опитати багатьох підозрюваних. Мотив убити Валерію мала її сестра Діана, яка тепер отримала довгоочікуване донорське серце. Також напередодні загибелі жертва конфліктувала зі своїм начальником і той навіть погрожував їй. Та найбільше підозр викликав хлопець Валерії, якій намагався приховати докази й втекти від слідства. Невже хтось з них наважився на такий жорстокий злочин? Дивіться в детективі К.О.Д. 10 серія від 29.04.2024.

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