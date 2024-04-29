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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2024: дивитись онлайн 9 серія від 29.04.2024

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2024 9 серія від 29.04.2024. Серіал К.О.Д. 9 серія 2024 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 9 | 29.04.2024 | 2024

Дивіться серіал К.О.Д. 2024 серія 9 від 29.04.2024, в якій агентам доведеться знайти вбивцю журналіста-розслідувача.

Тіло Антона Торецького знаходять на залізничній станції. Його завантажили в товарний вагон, щоб відправити якомога далі від місця злочину. Однак експертам криміналістичного департаменту вдалося встановити, що це сталося на станції Ярославськ-товарний. Гліб Мазур відправляється туди під прикриттям.

У серіалі К.О.Д. на допомогу експертам відправляють фахівця із розслідувань жорстоких убивств Дениса Зарубенка. Він встановлює, що за злочином може стояти працівник станції Голобородько, який раніше вже відсидів за кровопролиття. Згідно з дослідженням Зарубенка підозрюваний міг стояти за цілою серією вбивств, які ставалися в тому районі протягом десяти років. Чи міг експерт помилитися? Дивіться в детективі К.О.Д. 9 серія від 29.04.2024.

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