К.О.Д. 2024: смотреть онлайн 9 серия от 29.04.2024

Серия 9 | 29.04.2024 | 2024

Смотрите сериал К.О.Д. 2024 серия 9 от 29.04.2024, в которой агентам придется найти убийцу журналиста-расследователя.

Тело Антона Торецкого находят на железнодорожной станции. Его загрузили в товарный вагон, чтобы отправить как можно дальше от места преступления. Однако экспертам криминалистического департамента удалось установить, что это произошло на станции Ярославск-товарный. Глеб Мазур отправляется туда под прикрытием.

В сериале К.О.Д. на помощь экспертам отправляют специалиста по расследованиям жестоких убийств Дениса Зарубенко. Он устанавливает, что за преступлением может стоять работник станции Голобородько, который ранее уже отсидел за кровопролитие. Согласно исследованию Зарубенко подозреваемый мог стоять за целой серией убийств, которые происходили в том районе в течение десяти лет. Мог ли эксперт ошибиться? Смотрите в детективе К.О.Д. 9 серия от 29.04.2024.

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