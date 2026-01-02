Проєкти
Холостяк
Холостяк Выпуск 12 Холостяк 14 сезон випуск 12 від 02.01.2026
Выпуск 12 | 02.01.2026 | Сезон 14

Настав час розкриття всіх таємниць! Дивіться онлайн проєкт Холостяк 14 сезон 12 випуск від 02.01.2026, щоб дізнатися про життя Тараса Цимбалюка, Надін та інших героїнь після завершення знімань.

Проєкт Холостяк завершує сезон святковим спецвипуском – відвертим і емоційним підсумком історії, за якою спостерігала вся країна. Тарас Цимбалюк і його обраниця Надін уперше поділяться власними відчуттями та розкажуть, як вони прожили час поза камерами. Чи складно їм було приховувати свої стосунки? Як Холостяк змінив життя героїнь? І хто навчився сміливості бути собою? Дивіться романтичний проєкт СТБ Холостяк 14 сезон 12 випуск від 02.01.2026.

