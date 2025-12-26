Холостяк 14 сезон 11 випуск дивитись онлайн від 26.12.2025

Проєкти
Холостяк 14 сезон випуск 11 від 26.12.2025
Випуск 11 | 26.12.2025 | Сезон 14

Кого вибере серце Тараса Цимбалюка? Дивіться онлайн романтичний проєкт Холостяк 14 сезон 11 випуск від 26.12.2025.

В 11 випуску проєкту Холостяк проведе фінальні зустрічі з героїнями, щоб відчути: з ким його зв’язок є справді глибоким і чи матиме він продовження поза межами проєкту. Григорій Решетник пропонує Тарасові провести день заземлення з Надін, Ірою та Настею в спокійній, домашній атмосфері, де важливими стають прості речі та щирі розмови. Кожна з героїнь вибере формат зустрічі: сніданок, обід чи вечерю з Тарасом. Також саме від них залежить, скільки часу вони проведуть із Холостяком. Хто довіриться в організації зустрічі Тарасу, а хто проявить ініціативу й самостійно організує побачення? Дивіться фінал найромантичнішого проєкту країни Холостяк 14 сезон 11 випуск від 26.12.2025.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025

