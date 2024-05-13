Холостяк-13 – новый сезон уже этой осенью на СТБ

Премьера Холостяк-13 – смотрите этой осенью на СТБ

Самый романтический проект страны Холостяк-13 возвращается! Мы готовы назвать имя того, кто станет новым холостяком, – Александр Будько (позывной «Терен»). Он тот, кто прошел сквозь огонь, чтобы стать еще сильнее. И теперь Александр готов открыть свое сердце, чтобы найти любовь всей своей жизни. Приглашаем принять участие в проекте – заполняйте анкету на сайте телеканала СТБ! Уже этой осенью вы увидите премьеру романтического реалити Холостяк-13.

Заполняйте анкету для участия в новом сезоне Холостяк-13 с Тереном