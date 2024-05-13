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Холостяк

Премьера Холостяк-13 – смотрите этой осенью на СТБ

13.05.2024

Самый романтический проект страны Холостяк-13 возвращается! Мы готовы назвать имя того, кто станет новым холостяком, – Александр Будько (позывной «Терен»). Он тот, кто прошел сквозь огонь, чтобы стать еще сильнее. И теперь Александр готов открыть свое сердце, чтобы найти любовь всей своей жизни. Приглашаем принять участие в проекте – заполняйте анкету на сайте телеканала СТБ! Уже этой осенью вы увидите премьеру романтического реалити Холостяк-13.

Заполняйте анкету для участия в новом сезоне Холостяк-13 с Тереном

Video: Холостяк-13 – новый сезон уже этой осенью на СТБ


Холостяк-13 сезон – что будет в новом сезоне? Анонс кастинга и нового 13 сезона программы Холостяк

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