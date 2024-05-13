Холостяк-13 – новий сезон вже цієї осені на СТБ

Прем’єра Холостяк-13 – дивіться цієї осені на СТБ

Найромантичніший проєкт країни Холостяк-13 повертається! Ми готові назвати ім’я того, хто стане новим холостяком, – Олександр Будько (позивний «Терен»). Він той, хто пройшов крізь вогонь, аби стати ще сильнішим. І тепер Олександр готовий відкрити своє серце, аби знайти кохання всього свого життя. Запрошуємо взяти участь у проєкті – заповнюйте анкету на сайті телеканалу СТБ! Уже цієї осені ви побачите прем’єру романтичного реаліті Холостяк-13.

Заповнюйте анкету для участі у новому сезоні Холостяк-13 з Тереном