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Холостяк

Прем’єра Холостяк-13 – дивіться цієї осені на СТБ

13.05.2024

Найромантичніший проєкт країни Холостяк-13 повертається! Ми готові назвати ім’я того, хто стане новим холостяком, – Олександр Будько (позивний «Терен»). Він той, хто пройшов крізь вогонь, аби стати ще сильнішим. І тепер Олександр готовий відкрити своє серце, аби знайти кохання всього свого життя. Запрошуємо взяти участь у проєкті – заповнюйте анкету на сайті телеканалу СТБ! Уже цієї осені ви побачите прем’єру романтичного реаліті Холостяк-13.

Заповнюйте анкету для участі у новому сезоні Холостяк-13 з Тереном

Video: Холостяк-13 – новий сезон вже цієї осені на СТБ


Холостяк-13 сезон – що буде у новому сезоні? Анонс кастингу та нового 13 сезону програми Холостяк

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