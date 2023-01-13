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Холостяк

Кого выбрал главный герой проекта «Холостяк»-12 Алекс Топольский?

13.01.2023

Самый волнительный этап на проекте «Холостяк» — Финальная церемония. Главный герой Алекс Топольский сделал свой выбор и вручил кольцо Кате. Каким же был столь трепетный и волнительный момент финала романтического реалити  — подробнее читайте в нашем материале STB.UA! 

Кто выиграл Холостяк 12: кого выбрал Холостяк в финале

«Когда я услышал, как ты видишь наше будущее, я испытал истинное желание наших отношений. В сердце моем зазвучало имя. Помнишь, я говорил, что уже забыл, что такое влюбленность? Теперь я знаю, что это! Это то, что я чувствую к тебе. И я верю, что это чувство взаимно. Оно сделает наше будущее счастливым. Катя, я хочу быть с тобой», – признался Алекс.

Кто выиграл Холостяк 12: кого выбрал Холостяк в финале

Голосуйте, согласны ли вы с выбором Холостяка 12 сезона!

Кто выиграл Холостяк 12: кого выбрал Холостяк в финале

В финале проекта Холостяк 12 сезона сделал свой выбор и признался в чувствах и влюбленности лишь одной из 25 участниц! Избранницей главного героя стала Катя! Редакция STB.UA поздравляет пару!

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