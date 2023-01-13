Согласны ли вы с выбором Холостяка Алекса Топольского?

Состоялся финал романтического проекта «Холостяк»-12! Главный герой Алекс Топольский сделал свой выбор, вручив кольцо одной девушке. Избранницей мужчины стала модель Катя. Редакция STB.UA интересуется мнением зрителей: согласны ли вы с выбором Алекса Топольского? Голосуйте!

Победительницей 12 сезона романтического реалити «Холостяк» стала Катя. Алекс признался, что рядом с ней вспомнил, что такое влюбленность. Более того, его покорили ее женственность и сдержанность.

«В начале нашего знакомства наши отношения были туманными. Я не совсем понимал, ради чего ты здесь. Но в то же время я всегда был покорен твоей женственностью, нежностью и какой-то недоступностью… Я ждал от тебя шаг, и ты его сделала. И не один. Мы становились более близкими, более откровенными, родными», — признался Алекс Кате.

Голосуйте, согласны ли вы с выбором Холостяка Алекса Топольского?

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