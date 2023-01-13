Чи погоджуєтесь ви з вибором Холостяка Алекса Топольського?

Відбувся фінал романтичного проєкту «Холостяк»-12! Головний герой Алекс Топольський зробив свій вибір, вручивши обручку одній дівчині. Обраницею чоловіка стала модель Катя. Редакція STB.UA цікавиться думкою глядачів: чи згодні ви з вибором Алекса Топольського? Голосуйте!

Переможницею 12 сезону романтичного реаліті «Холостяк» стала Катя. Алекс зізнався, що поруч із нею згадав, що таке закоханість. Ба більше, його підкорила її жіночність і стриманість.

«На початку нашого знайомства наші стосунки були туманними. Я не зовсім розумів, заради чого ти тут. Але водночас я завжди був підкорений твоєю жіночністю, ніжністю і якоюсь недоступністю… Я чекав від тебе крок, і ти зробила його. І не один. Ми ставали ближчими, відвертішими, ріднішими», — зізнався Алекс Каті.

Голосуйте, чи погоджуєтесь ви з вибором Холостяка Алекса Топольського?

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