Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru
Холостяк

Чи погоджуєтесь ви з вибором Холостяка Алекса Топольського?

13.01.2023

Відбувся фінал романтичного проєкту «Холостяк»-12! Головний герой Алекс Топольський зробив свій вибір, вручивши обручку одній дівчині. Обраницею чоловіка стала модель Катя. Редакція STB.UA цікавиться думкою глядачів: чи згодні ви з вибором Алекса Топольського? Голосуйте!

Чи згодні ви з вибором Холостяка 12 сезон Алекса Топольского

Переможницею 12 сезону романтичного реаліті «Холостяк» стала Катя. Алекс зізнався, що поруч із нею згадав, що таке закоханість. Ба більше, його підкорила її жіночність і стриманість. 

«На початку нашого знайомства наші стосунки були туманними. Я не зовсім розумів, заради чого ти тут. Але водночас я завжди був підкорений твоєю жіночністю, ніжністю і якоюсь недоступністю… Я чекав від тебе крок, і ти зробила його. І не один. Ми ставали ближчими, відвертішими, ріднішими», — зізнався Алекс Каті.

Голосуйте, чи погоджуєтесь ви з вибором Холостяка Алекса Топольського?

Читайте нас також у Viber і Telegram  СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Чи згодні ви з вибором Холостяка 12 сезон Алекса Топольского
Холостяк

Кого вибрав головний герой проєкту «Холостяк»-12 Алекс Топольський?

 Чи згодні ви з вибором Холостяка 12 сезон Алекса Топольского
Холостяк

Хто стане обраницею Холостяка 12 сезону Алекса Топольського?

 Чи згодні ви з вибором Холостяка 12 сезон Алекса Топольского
Холостяк

Фінал проєкту «Холостяк»-12: знайомство з мамою Алекса і Церемонія вручення каблучки

 Чи згодні ви з вибором Холостяка 12 сезон Алекса Топольского
Холостяк

Хто пройшов у фінал проєкту «Холостяк»-12

 Чи згодні ви з вибором Холостяка 12 сезон Алекса Топольского
Холостяк

Знайомство з батьками: чим здивує 11 випуск проєкту «Холостяк»-12

 Чи згодні ви з вибором Холостяка 12 сезон Алекса Топольского
Холостяк

Холостяк-12: хто пішов у 10 випуску проєкту?
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати