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Холостяк

Кого вибрав головний герой проєкту «Холостяк»-12 Алекс Топольський?

13.01.2023

Найбільш хвилюючий етап на проєкті «Холостяк» — Фінальна церемонія. Головний герой Алекс Топольський зробив свій вибір і вручив обручку Каті. Яким був настільки трепетний і хвилюючий момент фіналу романтичного реаліті — докладніше читайте у нашому матеріалі STB.UA!

Хто виграв Холостяк 12: кого вибрав Холостяк у фіналі

«Коли я почув, яким ти бачиш наше майбутнє, я відчув істинне бажання наших стосунків. У  моєму серці зазвучало ім’я. Пам’ятаєш, я казав, що вже забув, що такке закоханість? Тепер я знаю, що це! Це те, що я відчуваю до тебе. І я вірю, що це почуття взаємне. Воно зробить наше майбутнє щасливим. Катя, я хочу бути з тобою», — зізнався Алекс. 

Хто виграв Холостяк 12: кого вибрав Холостяк у фіналі

Голосуйте, чи згодні ви з вибором Холостяка 12 сезону.

Хто виграв Холостяк 12: кого вибрав Холостяк у фіналі

У фіналі проєкту Холостяк 12 сезону зробив свій вибір і зізнався у почуттях та закоханості лише однієї з 25 учасниць! Обраницею головного героя стала Катя! Редакція STB.UA вітає пару!

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Чи погоджуєтесь ви з вибором Холостяка Алекса Топольського?

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