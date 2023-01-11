Финал проекта «Холостяк»-12: знакомство с мамой Алекса и Церемония вручения кольца

В 12 выпуске проекта «Холостяк»-12 состоится долгожданный финал. Главный герой сделает свой выбор и признается в чувствах той, имя которой подскажет ему сердце. Более того, Алекс Топольский познакомит финалисток со своей мамой. А после знакомства с родными, Холостяк пригласит девушек в Португалию, где наконец наденет кольцо избраннице. Не пропустите впечатляющий финал проекта «Холостяк»-12 уже в эту пятницу, 13 января, в 19:00 на телеканале СТБ!

Финалистками 12-го сезона «Холостяк» стали Саша и Катя. Совершенно разные по внешности и темпераменту девушки в последний раз в рамках реалити попытаются достучаться до сердца Алекса. Но чья энергия больше увлечет мужчину? Страсть и пламя, или сплошное доверие и покой? Кроме того, на последних свиданиях и Саша, и Катя будут раскрываться по-новому. Две противоположности встретятся в здоровом балансе, что в значительной степени усложнит принятие финального решения.

«Мы с Катей очень разные. Я открытый человек, а Катя закрытый. То, что Алексу не нужна закрытая девушка – это я знаю точно. Остается дождаться, пока Алекс наденет на мой палец кольцо», – говорит Саша Мудрая.

Но Катя убеждена, что победят только чувства, а не логический подход к выбору партнера.

«У меня к обеим девушкам сильные чувства. Осталось очень мало времени, чтобы сделать самый важный выбор в жизни. На Мадейре будет много экстрима, целая гамма эмоций, ощущений. Но сначала я познакомлю девушек со своей мамой», — интригует Холостяк.

Кому из девушек мама Алекса устроит настоящий экзамен хозяйки?

Неужели Катя признается, что не считает себя девушкой Холостяка?

Как пройдет экстремальное свидание с Мудрой? И какой водоворот чувств охватит пару после?

Как долго будут целоваться Холостяк с Катей в водопаде?

И главное: кто станет избранницей Алекса Топольского? Кому он вручит кольцо и признается во влюбленности?

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Последние свидания, и именно те самые вожделенные, когда девушки останутся с Холостяком наедине на всю ночь. Буря страстей и горячая лава признаний — то, что увидят зрители уже в эту пятницу, 13 января, на телеканале СТБ!

Video: Чем удивит 12 выпуск Холостяк от 13.01.2023 Что будет в 12 выпуске Холостяк 12 сезон - анонс. Чем запомнится 12 выпуск проекта Холостяк 12 от 13.01.2023 на телеканале СТБ и кого выберет Алекс в финале? Telegram Читайте нас также в Viber