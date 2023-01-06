Кто прошел в финал проекта «Холостяк»-12

В 11 выпуске проекта «Холостяк»-12 стало известно, кто прошел в финал. Алекс Топольский строил отношения в реалити и ближе узнавал каждую девушку. Остается неделя до финала, где главный герой сделает главный выбор! Кто прошел в финал проекта «Холостяк»-2022? И между кем Алексу уже 13 января нужно будет сделать выбор? Читайте в нашем материале STB.UA.

В 11 выпуске Алекс знакомился с родителями участниц. Ему было интересно, какая атмосфера царит в кругу родных и близких девушек. И даже несмотря на то, что Саша не сразу познакомила Холостяка с мамой, а Катина семья осмелилась поженить пару, мужчина предпочел оставить именно этих девушек в финале!

Свидание с Катей.

Свидание с Сашей.

Финалистками 12 сезона проекта «Холостяк» стали Катя и Саша !

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Впереди знакомство с мамой Алекса и долгожданная Церемония вручения кольца. Уже в следующую пятницу мы узнаем, кому Холостяк признается в самом прекрасном чувстве. Кто станет единственной Алекса? Это нельзя пропустить! Ведь на наших глазах зарождается настоящая любовь!

Включайте 13 января телеканал СТБ и смотрите финал «Холостяк»-12!

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