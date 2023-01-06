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Холостяк

Кто прошел в финал проекта «Холостяк»-12

06.01.2023

В 11 выпуске проекта «Холостяк»-12 стало известно, кто прошел в финал. Алекс Топольский строил отношения в реалити и ближе узнавал каждую девушку. Остается неделя до финала, где главный герой сделает главный выбор! Кто прошел в финал проекта «Холостяк»-2022? И между кем Алексу уже 13 января нужно будет сделать выбор? Читайте в нашем материале STB.UA.

Кто стал финалистками 12 сезона проекта Холостяк

В 11 выпуске Алекс знакомился с родителями участниц. Ему было интересно, какая атмосфера царит в кругу родных и близких девушек. И даже несмотря на то, что Саша не сразу познакомила Холостяка с мамой, а Катина семья осмелилась поженить пару, мужчина предпочел оставить именно этих девушек в финале!

Свидание с Катей.

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Свидание с Сашей.

Кто стал финалистками 12 сезона проекта Холостяк Кто стал финалистками 12 сезона проекта Холостяк Кто стал финалистками 12 сезона проекта Холостяк

Финалистками 12 сезона проекта «Холостяк» стали Катя и Саша

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Впереди знакомство с мамой Алекса и долгожданная Церемония вручения кольца. Уже в следующую пятницу мы узнаем, кому Холостяк признается в самом прекрасном чувстве. Кто станет единственной Алекса? Это нельзя пропустить! Ведь на наших глазах зарождается настоящая любовь! 

Кто стал финалистками 12 сезона проекта Холостяк Кто стал финалистками 12 сезона проекта Холостяк

Включайте 13 января телеканал СТБ и смотрите финал «Холостяк»-12!  

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