Хто пройшов у фінал проєкту «Холостяк»-12

У 11 випуску проєкту «Холостяк»-12 стало відомо, хто пройшов у фінал. Алекс Топольський будував стосунки в реаліті та ближче впізнавав кожну дівчину. Залишається тиждень до фіналу, де головний герой зробить головний вибір! Хто пройшов у фінал проєкту «Холостяк»-2022? І між ким Алексу вже 13 січня потрібно зробити вибір? Читайте у нашому матеріалі STB.UA.

У 11 випуску Олексій знайомився з батьками учасниць. Йому було цікаво, яка атмосфера панує у колі рідних та близьких дівчат. І навіть незважаючи на те, що Саша не відразу познайомила Холостяка з мамою, а Катина сім’я наважилася побрати пару, чоловік вважав за краще залишити саме цих дівчат у фіналі!

Побачення з Олександрою.

Побачення з Катею.

Фіналістками 12 сезону проєкту «Холостяк» стали Катя та Саша !

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Попереду знайомство з мамою Алекса та довгоочікувана Церемонія вручення обручки. Вже наступної п’ятниці ми дізнаємося, кому Холостяк зізнається у найпрекраснішому почутті. Хто стане єдиною Алекса? Це не можна пропустити! Адже на наших очах зароджується справжнє кохання!

Вмикайте 13 січня телеканал СТБ та дивіться фінал «Холостяк»-12!

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