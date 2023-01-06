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Холостяк

Хто пройшов у фінал проєкту «Холостяк»-12

06.01.2023

У 11 випуску проєкту «Холостяк»-12 стало відомо, хто пройшов у фінал. Алекс Топольський будував стосунки в реаліті та ближче впізнавав кожну дівчину. Залишається тиждень до фіналу, де головний герой зробить головний вибір! Хто пройшов у фінал проєкту «Холостяк»-2022? І між ким Алексу вже 13 січня потрібно зробити вибір? Читайте у нашому матеріалі STB.UA.

Хто став фіналістками 12 сезону проєкту Холостяк

У 11 випуску Олексій знайомився з батьками учасниць. Йому було цікаво, яка атмосфера панує у колі рідних та близьких дівчат. І навіть незважаючи на те, що Саша не відразу познайомила Холостяка з мамою, а Катина сім’я наважилася побрати пару, чоловік вважав за краще залишити саме цих дівчат у фіналі!

Побачення з Олександрою.

Хто став фіналістками 12 сезону проєкту Холостяк Хто став фіналістками 12 сезону проєкту Холостяк Хто став фіналістками 12 сезону проєкту Холостяк

Побачення з Катею.

Хто став фіналістками 12 сезону проєкту Холостяк Хто став фіналістками 12 сезону проєкту Холостяк Хто став фіналістками 12 сезону проєкту Холостяк

Фіналістками 12 сезону проєкту «Холостяк» стали Катя та Саша!

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Попереду знайомство з мамою Алекса та довгоочікувана Церемонія вручення обручки. Вже наступної п’ятниці ми дізнаємося, кому Холостяк зізнається у найпрекраснішому почутті. Хто стане єдиною Алекса? Це не можна пропустити! Адже на наших очах зароджується справжнє кохання!

Хто став фіналістками 12 сезону проєкту Холостяк

Хто став фіналістками 12 сезону проєкту Холостяк

Вмикайте 13 січня телеканал СТБ та дивіться фінал «Холостяк»-12!

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