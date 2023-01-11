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Холостяк

Фінал проєкту «Холостяк»-12: знайомство з мамою Алекса і Церемонія вручення каблучки

11.01.2023

У 12 випуску проєкту «Холостяк»-12 відбудеться довгоочікуваний фінал. Головний герой зробить свій вибір і зізнається у почуттях тій, ім’я якої підкаже йому сердце. Ба більше, Алекс Топольский познайомить фіналісток зі своєю мамою. А після знайомства з рідними, Холостяк запросить дівчат до Португалії, де нарешті надіне каблучку обраниці. Не пропустіть вражаючий фінал проєкту «Холостяк»-12 вже цієї п’ятниці, 13 січня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

Чим здивує 12 випуск Холостяк від 13.01.2023

Фіналістками 12-го сезону «Холостяк» стали Саша та Катя. Абсолютно різні за зовнішністю і темпераментом дівчата востаннє у рамках реаліті спробують достукатися до серця Алекса. Та чия енергія більше захопить чоловіка? Пристрасть і полум’я, чи суцільна довіра і спокій? Крім того, на останніх побачення і Саша, і Катя розкриватимуться по-новому. Тож дві протилежності зустрінуться у здоровому балансі, що значною мірою ускладнить прийняття фінального рішення.

Чим здивує 12 випуск Холостяк від 13.01.2023

«Ми з Катею дуже різні. Я відкрита людина, а Катя — закрита. Те, що Алексу не потрібна закрита дівчина — це я знаю точно. Залишається дочекатися, доки Алекс надіне на мій палець каблучку», — каже Саша Мудра. 

Чим здивує 12 випуск Холостяк від 13.01.2023

Та Катя переконана, що переможуть лише почуття, а не логічний підхід до вибору партнера. 

Чим здивує 12 випуск Холостяк від 13.01.2023

«У мене до обох дівчат сильні почуття. Залишилося дуже мало часу, аби зробити найважливіший вибір у житті. На Мадейрі буде багато екстриму, ціла гама емоцій, відчуттів. Але спершу я познайомлю дівчат зі своєю мамою», — інтригує Холостяк.

Чим здивує 12 випуск Холостяк від 13.01.2023

  • Кому з дівчат мама Алекса влаштує справжній іспит господині?
  • Невже Катя зізнається, що не вважає себе досі дівчиною Холостяка?
  • Як пройде екстремальне побачення з Мудрою? І який вир почуттів охопить пару після?
  • Та як довго цілуватимуться Холостяк з Катею у водоспаді?
  • І головне: хто стане обраницею Алекса Топольского? Кому він вручить каблучку та зізінається у закоханості?

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Останні побачення, і саме ті найжаданіші, коли дівчата залишаться з Холостяком наодинці на цілу ніч. Вирій пристрастей і гаряча лава зізнань — те, що побачать глядачі вже цієї п’ятниці, 13 січня, на телеканалі СТБ! 

Video: Чим здивує 12 випуск Холостяк від 13.01.2023

Що буде у 12 випуску Холостяк 12 сезон - анонс. Чим запам'ятається 12 випуск проєкту Холостяк 12 від 13.01.2023 на телеканалі СТБ і кого обере Алекс у фіналі?
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