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Холостяк

Знакомство с родителями: чем удивит 11 выпуск проекта «Холостяк»-12

04.01.2023

В эту пятницу, 6 января, в 19:00 на СТБ выйдет 11 выпуск романтического реалити «Холостяк»-12. Алекс наконец-то познакомится с самыми близкими людьми участниц — родителями! Что удастся узнать главному герою? Какие секреты скрывают Саша, Александра Мудрая, Катя и Марина? Не упустите приближение финала романтической истории!

Чем удивит 11 выпуск Холостяк от 06.01.2023

«Неделя невероятно важна для меня. Я хочу посмотреть, как девушки будут обращаться с близкими людьми. В таких условиях всевозможные маски падают. Мне хочется увидеть взаимоотношения в семье, чтобы понять, какая атмосфера ждет нас в будущем», — признается Алекс.

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Чем удивит 11 выпуск Холостяк от 06.01.2023

  • Что нового узнает Холостяк о девушках от их родителей?
  • Кто из участниц скрыл от родных намерение участвовать в проекте?
  • Неужели отец Марины откроет шокирующие подробности планов девушки после участия в реалити?
  • Почему Саша Мудрая откажется знакомить Алекса с родными? Поймет ли ее Холостяк?
  • Неужели в 11 выпуске главный герой будет вынужден жениться? Или это будет только шутливая затея родителей девушки?
  • И кто покинет проект в шаге от финала?

Чем удивит 11 выпуск Холостяк от 06.01.2023

Не пропустите 11 выпуск романтического реалити «Холостяк»-12 в пятницу, 6 января, в 19:00 на СТБ! Финал уже близко!

Video: Чем удивит 11 выпуск Холостяк от 06.01.2023

Что будет в 11 выпуске Холостяк 12 сезон - анонс. Чем запомнится 11 выпуск проекта Холостяк 12 от 06.01.2023 на телеканале СТБ

Проект был отснят до 24 февраля 2022 года.

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