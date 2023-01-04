Знайомство з батьками: чим здивує 11 випуск проєкту «Холостяк»-12

Цієї п’ятниці, 6 січня, о 19:00 на СТБ вийде 11 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. Алекс нарешті познайомиться з найближчими людьми учасниць — батьками! Що вдасться вивідати головному герою? Які секрети приховують Саша, Олександра Мудра, Катя та Марина? Не пропустіть наближення фіналу романтичної історії!

«Тиждень неймовірно важливий для мене. Я хочу подивитися, як дівчата поводитимуться з близькими людьми. У таких умовах всі можливі маски падають. Мені кортить побачити взаємини у родині, аби зрозуміти, яка атмосфера чекає на нас у майбутньому», — зізнається Алекс.

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Що нового дізнається Холостяк про дівчат від їхніх батьків?

Хто з учасниць приховав від рідних намір брати участь у проєкті?

Невже батько Марини розкриє шокуючі подробиці планів дівчини після участі в реаліті?

Чому Саша Мудра відмовиться знайомити Алекса з рідними? Та чи зрозуміє її Холостяк?

Невже у 11 випуску головний герой буде вимушений одружуватися? Чи це буде лише жартівлива витівка батьків дівчини?

Та хто залишить проєкт за крок до фіналу?

Не пропустіть 11 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12 у п’ятницю, 6 січня, о 19:00 на СТБ! Фінал уже близько!

Video: Чим здивує 11 випуск Холостяк від 06.01.2023 Що буде у 11 випуску Холостяк 12 сезон - анонс. Чим запам'ятається 11 випуск проєкту Холостяк 12 від 06.01.2023 на телеканалі СТБ

Проєкт було відзнято до 24 лютого 2022 року.

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