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Холостяк

Знайомство з батьками: чим здивує 11 випуск проєкту «Холостяк»-12

04.01.2023

Цієї п’ятниці, 6 січня, о 19:00 на СТБ вийде 11 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. Алекс нарешті познайомиться з найближчими людьми учасниць — батьками! Що вдасться вивідати головному герою? Які секрети приховують Саша, Олександра Мудра, Катя та Марина? Не пропустіть наближення фіналу романтичної історії!

Чим здивує 11 випуск Холостяк від 06.01.2023

«Тиждень неймовірно важливий для мене. Я хочу подивитися, як дівчата поводитимуться з близькими людьми. У таких умовах всі можливі маски падають. Мені кортить побачити взаємини у родині, аби зрозуміти, яка атмосфера чекає на нас у майбутньому», — зізнається Алекс.

Більше на тему: Холостяк-12: хто пішов у 10 випуску проєкту?

Чим здивує 11 випуск Холостяк від 06.01.2023

  • Що нового дізнається Холостяк про дівчат від їхніх батьків?
  • Хто з учасниць приховав від рідних намір брати участь у проєкті?
  • Невже батько Марини розкриє шокуючі подробиці планів дівчини після участі в реаліті?
  • Чому Саша Мудра відмовиться знайомити Алекса з рідними? Та чи зрозуміє її Холостяк?
  • Невже у 11 випуску головний герой буде вимушений одружуватися? Чи це буде лише жартівлива витівка батьків дівчини?
  • Та хто залишить проєкт за крок до фіналу?

Чим здивує 11 випуск Холостяк від 06.01.2023

Не пропустіть 11 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12 у п’ятницю, 6 січня, о 19:00 на СТБ! Фінал уже близько! 

Video: Чим здивує 11 випуск Холостяк від 06.01.2023

Що буде у 11 випуску Холостяк 12 сезон - анонс. Чим запам'ятається 11 випуск проєкту Холостяк 12 від 06.01.2023 на телеканалі СТБ

Проєкт було відзнято до 24 лютого 2022 року.

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