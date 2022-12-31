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Холостяк

Холостяк-12: хто пішов у 10 випуску проєкту?

31.12.2022

У 10 випуску Алекс Топольський вирішив провести ще кілька індивідуальних побачень із учасницями. Холостяк визначив ті емоційні складові взаємин, яких йому бракує у спілкуванні з дівчатами. Довіра, пристрасть, романтика, енергійність та серйозність намірів — те, з чим пари намагалися на 10-му тижні розібратися. Проте з однією дівчиною Алекс попрощався. Хто пішов у 10 випуску – читайте у нашому матеріалі.

Хто залишив Холостяк у 10 випуску 12 сезону від 30.12.22

Перше побачення тижня пощастило відвідати Юлі. Сам Алекс вважав, що у їхніх стосунках не вистачає довіри, а ось дівчина обрала собі абсолютно іншу картку. Це здивувало чоловіка, адже учасниця неодноразово зізнавалася, що не знає Алекса. Крім того, хотіла б йому повністю довіритися, чого досі зробити не може.

Хто залишив Холостяк у 10 випуску 12 сезону від 30.12.22

На побаченні двоє описували одне одного, а художник писав портрети Холостяка та Юлі, ґрунтуючись на почутому. Однак навіть у ході спілкування дівчина часто занурювалась у себе, боячись зізнатися, що насправді її турбує.

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Хто залишив Холостяк у 10 випуску 12 сезону від 30.12.22

На Церемонії троянд Алекс не вручив троянду Юлі. Чоловік зізнався, що дівчина подобалася йому, проте складнощі у взаєморозумінні та довірі стали на шляху до їхнього спільного щастя.

У 10-му випуску «Холостяк»-12 проєкт залишила Юля.

Хто залишив Холостяк у 10 випуску 12 сезону від 30.12.22

Читайте більше про учасницю Юлі.

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