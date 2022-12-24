Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru
Холостяк

Холостяк 12: хто залишив проєкт у 9 випуску?

24.12.2022

9 тиждень проєкту «Холостяк»-12 пройшов у Києві. Дівчата готували побачення з Алексом та самостійно вирішували, з ким і куди він піде. Це пішло парам лише на користь, адже головний герой побачив, з ким готовий далі будувати стосунки. Та хто з учасниць неочікувано поїхав додому у 9 випуску? І чому так сталося? Більше — в нашому матеріалі.

Хто залишив Холостяк у 9 випуску 12 сезону від 23.12.22

Протягом 9 тижня Алекс надав можливість дівчатам самостійно вибирати, хто на які побачення піде. Таким чином чоловік хотів побачити, з ким буде легкість у спілкуванні, хто дивуватиме своєю непередбачуваністю, а з ким вже сформувалися не найкращі історії взаємин.

Хто залишив Холостяк у 9 випуску 12 сезону від 23.12.22

Перед Церемонією троянд Алексу довелося знову почути, що одна з дівчат вчергове спровокувала конфлікт. Крім того, Холостяк відповів на всі анонімні питання, які дівчата готували йому протягом тижня.

Холостяк провів останню неприємну розмову з Сашою, оскільки він не може досі зрозуміти, де вона справжня. А от попрощатися йому довелося з Вікторією, адже взаємини припинили свій розвиток. 

Хто залишив Холостяк у 9 випуску 12 сезону від 23.12.22

«Холостяк»―12 у 9 випуску залишила:

Вікторія, 37 років

Київ

Акторка

Читайте більше про учасницю Вікторію.

Хто залишив Холостяк у 9 випуску 12 сезону від 23.12.22 Хто залишив Холостяк у 9 випуску 12 сезону від 23.12.22

Наостанок Алекс зробив сюрприз дівчатам. Чоловік влаштував додатковий тиждень побачень, замість знайомства із батьками.

Читайте нас також у Viber і Telegram.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Хто залишив Холостяк у 9 випуску 12 сезону від 23.12.22
Холостяк

Тиждень білих побачень: що буде в 9 випуску проєкту «Холостяк»-12?

 Хто залишив Холостяк у 9 випуску 12 сезону від 23.12.22
Холостяк

Холостяк 12: хто залишив проєкт у 8 випуску?

 Хто залишив Холостяк у 9 випуску 12 сезону від 23.12.22
Холостяк

Конкуренція чи дружба: 8 тиждень на проєкті «Холостяк-12» стане випробуванням для Марини та Саші

 Хто залишив Холостяк у 9 випуску 12 сезону від 23.12.22
Холостяк

Холостяк 12: хто залишив проєкт у 7 випуску?

 Хто залишив Холостяк у 9 випуску 12 сезону від 23.12.22
Холостяк

Перевірка на щирість: що буде в 7 випуску проєкту «Холостяк»-12?

 Хто залишив Холостяк у 9 випуску 12 сезону від 23.12.22
Холостяк

Холостяк 12: хто залишив проєкт у 6 випуску?
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати