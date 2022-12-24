Холостяк 12: хто залишив проєкт у 9 випуску?

9 тиждень проєкту «Холостяк»-12 пройшов у Києві. Дівчата готували побачення з Алексом та самостійно вирішували, з ким і куди він піде. Це пішло парам лише на користь, адже головний герой побачив, з ким готовий далі будувати стосунки. Та хто з учасниць неочікувано поїхав додому у 9 випуску? І чому так сталося? Більше — в нашому матеріалі.

Протягом 9 тижня Алекс надав можливість дівчатам самостійно вибирати, хто на які побачення піде. Таким чином чоловік хотів побачити, з ким буде легкість у спілкуванні, хто дивуватиме своєю непередбачуваністю, а з ким вже сформувалися не найкращі історії взаємин.

Перед Церемонією троянд Алексу довелося знову почути, що одна з дівчат вчергове спровокувала конфлікт. Крім того, Холостяк відповів на всі анонімні питання, які дівчата готували йому протягом тижня.

Холостяк провів останню неприємну розмову з Сашою, оскільки він не може досі зрозуміти, де вона справжня. А от попрощатися йому довелося з Вікторією, адже взаємини припинили свій розвиток.

«Холостяк»―12 у 9 випуску залишила:

Вікторія, 37 років

Київ

Акторка

Читайте більше про учасницю Вікторію.

Наостанок Алекс зробив сюрприз дівчатам. Чоловік влаштував додатковий тиждень побачень, замість знайомства із батьками.

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